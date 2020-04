Pantic: “Sogno di allenare l’Atletico Madrid. Simeone? Non avrei mai pensato diventasse un grande”

La leggenda dell’Atletico Madrid, Milinko Pantic, ha ammesso a The Coaches Voice che il suo sogno è quello di tornare un giorno in Colchoneros, magari da allenatore: “Il mio grande sogno rimane intatto: allenare l’ Atletico Madrid . E sono sicuro che arriverà questo momento. Sono una persona molto ambiziosa che, prima o poi, finisce per raggiungere ciò che vuole. Simeone? Da calciatore era competitivo al massimo, ha sempre avuto una mentalità vincente. Mentirei se dicessi di aver pensato che sarebbe diventato un grande allenatore. Non vedevo niente di speciale in lui in tal senso, ma lo stesso potrei dirlo anche di tanti altri che poi sono diventati ottimi allenatori.”

Foto: Sports Finding