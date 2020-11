Pandur: “Silvestri è il migliore in Serie A, devo imparare da lui, Donnarumma e Cragno”

Durante la conferenza stampa di presentazione, il giovane portiere dell’Hellas Verona, Ivor Pandur, ha parlato così: “Allison e Ter Stegen sono i portieri migliori del mondo ma in Serie A Silvestri è il più forte. Donnarumma e Cragno sono eccezionali, guardo tutti i portieri più bravi di me per imparare qualcosa da loro.

I rigori parati in Coppa Italia al Venezia? Penso di essere stato fortunato, ma lavoro sempre sui rigori prima delle partite e ho fatto del mio meglio.

Ho scelto il numero 25 perchè lo avevo al Rijeka e rappresenta l’inizio della mia carriera”.

Foto: Instagram Verona