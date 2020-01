Pandev: “Voglio salvare il Genoa e conquistare gli Europei con la Macedonia per chiudere in bellezza”

Goran Pandev, attaccante del Genoa, ha rilasciato un’intervista a “Il Secolo XIX” nella quale ha parlato anche degli obiettivi stagionali del club rossoblu: “Vogliamo e dobbiamo salvarci, ho due obiettivi per il 2020: il Genoa ancora in A e la Macedonia agli Europei. Dopo cinque anni mi sento genoano. Gioco nel club più antico d’Italia, con un ambiente caldissimo: impossibile non dare tutto. Voglio finire in bellezza“.

Verso la Roma

“Per me è sempre un derby. Ricordo le gare con la Lazio e in particolare una. La vincemmo con un gol mio e il 3-2 di Behrami nel recupero. Speriamo finisca così anche domenica”.

Futuro

“Fisicamente sto bene, ma c’è da sudare. Mi concentro sul presente, non penso a smettere”.