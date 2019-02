Pandev: “Spero di chiudere la carriera al Genoa. Mi sono commosso quando…”

Goran Pandev, attaccante del Genoa, ha parlato così ai microfoni del sito ufficiale del club rossoblù: “L’ovazione al mio ingresso in campo domenica? Non mi aspettavo un’accoglienza così, mi sono commosso. Mi ha fatto piacere e ringrazio i genoani per questa dimostrazione. Spero di chiudere al Genoa la carriera. Tutti insieme domenica siamo stati bravi a crederci. Non abbiamo mollato e, alla fine, siamo stati premiati. Lazio? Un successo che dà tranquillità per lavorare al meglio in settimana. Dobbiamo insistere perché non siamo ancora al sicuro”.

Foto: sito ufficiale Genoa