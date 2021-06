Pandev: “Speriamo di fare bene con la Macedonia e vincere qualche partita. Italia? Mi piace tantissimo”

Goran Pandev, attaccante della Macedonia che parteciperà ai Mondiali, in una intervista a Goal ha parlato dei suoi obiettivi. “Le nostre ambizioni sono grandi, speriamo di fare bene e vincere qualche partita. L’obiettivo è quello di passare almeno la fase a gironi: sappiamo che non sarà facile, ma siamo anche consapevoli della nostra forza, per cui proveremo a compiere anche questa impresa. I nostri avversari nel girone? Sono tre squadre molto forti, rispetto a noi ovviamente sono favorite. Sappiamo di partire un po’ indietro rispetto a loro, ma sappiamo anche cosa possiamo dare e quali siano le nostre qualità. Contro l’Austria abbiamo già giocato nelle qualificazioni e non abbiamo esperienze positive, visto che ci hanno battuto due volte, ma adesso abbiamo l’opportunità di prenderci la nostra rivincita. A livello generale, sulla carta, l’Olanda resta la favorita del girone e la squadra da battere, ma noi non ci poniamo limiti».

Poi sull’Italia: “Devo dire che l’Italia mi piace tantissimo, perché è un mix di giocatori giovani ed elementi esperti, che si integrano perfettamente. E poi ha un grande tecnico come Roberto Mancini, che ha fatto un ottimo lavoro. Per me è una squadra molto forte, che può arrivare molto lontano… Mancini ha tanti meriti, difficile sceglierne uno. Chi vorrei avere al mio fianco tra i calciatori dell’Italia? Nessuno si offenderà se dico Giorgio Chiellini, perché la sua esperienza e la sua forza sarebbero fondamentali in qualsiasi squadra. Con lui nella mia difesa, mi sentirei sempre più tranquillo (sorride, ndr)”.

FOTO: Twitter Macedonia