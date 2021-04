Pandev sempre più re della Macedonia del Nord. In ogni impresa c’è la sua firma

Goran Pandev è tutt’altro che un giocatore sul tramonto della carriera da calciatore. Col Genoa non gioca con continuità, ma quando lo fa si vede e spesso segna anche in partite importanti come la doppietta contro il Napoli. Ma è con la Macedonia del Nord che sta facendo le imprese, soprattutto in questi ultimi anni.

Prima la storica qualificazione agli Europei grazie al suo gol ai playoff contro la Georgia. Ieri è arrivata un’altra impresa: la vittoria in casa della Germania nelle qualificazioni per i Mondiali in Qatar. Un 2-1 storico che ha portato la sua firma, poi Elmas ha regalato la vittoria. Ogni impresa della Macedonia del Nord porta la sua firma e adesso anche la classifica sorride alla Nazionale, che potrà contare sul suo capitano agli Europei.

Foto: Twitter ufficiale Macedonia del Nord