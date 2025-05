Pandev: “L’Inter batterà il PSG. Il ciclo con Inzaghi non è finito”

30/05/2025 | 13:00:51

Intervistato da La Gazzetta dello sport, l’ex attaccante Goran Pandev si è espresso sul momento dell’Inter e sulla finale di Champions League, oltre al futuro di Inzaghi: “Le offerte arrivano perché con l’Inter sta facendo grandissime cose, sarebbe strano il contrario. Ma conosco bene Simone, e penso che rimarrà in nerazzurro, il ciclo non è finito. Anche se non gioco più e non vivo lo spogliatoio dell’Inter di oggi, avverto le stesse vibrazioni positive. Domani batteranno il PSG, ne sono convintissimo”.

FOTO: Instagram Pandev