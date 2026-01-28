Pandev: “Il Chelsea è una gran bella squadra ma Conte sa come si vince. Inter? Chivu ha saputo trasmettere i suoi principi”

28/01/2026 | 10:33:40

L’ex attaccante Goran Pandev ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Io ci credo: chi ha uno tra i primi tre centrocampisti d’Europa, e mi riferisco a McTominay, può permettersi di avvertire dentro di sé la fiducia. Il Chelsea è una gran bella squadra ma Conte sa come si vince. Il Maradona è capace di trascinare; il resto lo farà Hojlund. Il calcio italiano può portarne quattro su quattro, forse qualcuna persino agli ottavi. E qualcuna direttamente, evitando i playoff. Le assenze di Barella e Calhanoglu per l’Inter? Ma i cambi si chiamano Zielinski e Sucic. Aggiungo che nessuno possiede quattro attaccanti del livello di Lautaro e Thuram, di Pio Esposito e Bonny. È chiaro che Barella e Calhanoglu siano assenze importanti ma bisogna fare i complimenti a Chivu, è entrato con personalità, ha saputo trasmettere i suoi principi. È stato sfortunato, tra Liverpool e Atletico avrebbe potuto prendere due punti”.

Foto: Instagram Pandev