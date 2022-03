Pandev: “Il calcio italiano si è abbassato di livello nel giro di 20 anni. Per questo tanti vecchietti come me, fanno ancora bene”

Goran Pandev, attaccante macedone del Parma, che ha detto addio alla sua Nazionale dopo Euro 2020, ha parlato a il Corriere della Sera, in vista della gara di domani sera tra Italia e Macedonia del Nord, parlando del calcio italiano, che nel giro di 20 anni, ha perso tanto a livello tecnico.

Queste le sue parole: “È la partita che non avrei mai voluto, soprattutto in semifinale. La Macedonia per me è tutto, ma l’Italia mi ha dato tutto, è il Paese dove sono nati i miei figli, sono un italiano d’adozione ormai, da oltre 10 anni sono in questo stupendo Paese, ho vissuto tante emozioni e spero di viverne altre. Non avrei mai voluto questa partita, magari avrei voluto entrambe ai Mondiali. Giocare con i campioni d’Europa in trasferta per noi non è certo l’ideale: l’Italia, come il Portogallo con la Turchia, è favorita. Ma è anche vero che la pressione è tutta su di loro”.

Qual è la vera Italia? “Ci sono tanti giovani bravi e vincere un Europeo in casa dell’Inghilterra non è per nulla facile, infatti Mancini e i suoi hanno davvero scritto una bella pagina di storia. Ma rispetto a vent’anni fa quando sono arrivato nel vostro campionato si è abbassato il livello tecnico. Anche per questo, tanti vecchietti come me, Ibrahimovic, Chiellini o Quagliarella, vanno ancora così bene”.

Foto: Twitter Parma