Pandev da record: 101 gol in Serie A. Ma sul futuro: “La mia idea sarebbe di finire dopo l’Europeo”

Una serata da record, l’ennesima, per Goran Pandev. L’attaccante macedone del Genoa, dopo la doppietta di ieri sera al Benevento è il primo giocatore macedone a segnare almeno 100 gol in uno dei cinque maggiori campionati europei. 101 per la precisione. Al termine del match terminato 2-2 contro i sanniti, l’attaccante macedone ha tuttavia “spaventato” i tifosi del Grifone ammettendo di star pensando al ritiro. già dopo l’Europeo. “Non lo so: adesso è importante pensare alla salvezza, poi parlerò con il presidente e con il direttore. La mia idea è di finire dopo l’Europeo, ma fisicamente sto bene. Vedremo dopo l’Europeo”, le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Foto: Twitter Genoa