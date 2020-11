Pandev: “Ancora non ci crediamo, è un sogno. Il prossimo? Salvare il Genoa”

L’eroe di Macedonia è tornato oggi in Italia. Goran Pandev ha parlato ai microfoni di SkySport24 dopo la storica qualificazione agli Europei ottenuta con la sua Nazionale: “Ancora non ci crediamo, ma ci siamo anche noi. Sono felice, abbiamo regalato alla Macedonia un sogno. Il Mondiale? Un passo alla volta, adesso voglio concentrarmi solo sul Genoa, c’è ancora tanto tempo. Ho parlato col mister, sono tornato prima dagli impegni con la Nazionale perché devo recuperare. Ho una certa età, permettere anche ai compagni che hanno giocato meno di trovare maggiore spazio è la scelta migliore. Il prossimo sogno? Portare il Genoa alla salvezza in campionato e continuare a divertirmi”.

Foto: Gazzetta