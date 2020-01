Panchine Empoli, Catanzaro e Alessandria: tre svolte in poche ore

Tre svolte in poche ore sulle panchine di Empoli, Catanzaro e Alessandria. A conferma di quanto sia complicato portare a termine una stagione con la stessa guida tecnica. Poco meno di una settimana fa vi avevamo svelato come l’Empoli avesse ormai deciso di esonerare Roberto Muzzi, prenotando Pasquale Marino: quest’ultimo ora ha la possibilità di riscattare troppe stagioni deludenti. Qualche giorno fa la sorprendente svolta Catanzaro ma bisogna aggiungere che i risultati di Grassadonia hanno giustificato la decisione di richiamare Gaetano Auteri. Il contropiede dell’Alessandria di ieri mattina è stato inaspettato, non per la decisione di puntare su un altro allenatore dopo l’esonero di Scazzola, ma per il rapido accordo di Angelo Gregucci che ha risolto il contratto con la Salernitana e ha accettato la proposta del club piemontese.

