Panchine di C: Pochesci alla Juve Stabia, Pavanel verso le dimissioni a Trieste

Sono sempre movimentate le panchine di Serie C. La Juve Stabia presto ufficializzerà Sandro Pochesci, presente oggi in tribuna a Viterbo. Ai titoli di coda anche l’avventura di Massimo Pavanel a Trieste, dimissioni in arrivo dopo l’ennesima sconfitta casalinga contro il Trento, all’interno di una stagione sciagurata.

Foto: sito Casertana