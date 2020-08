Due panchine di Serie C stanno per trovare nuovi padroni, non ci saranno sorprese rispetto a quanto vi avevamo anticipato. Antonio Calabro si è liberato dalla Viterbese e molto presto firmerà il biennale che lo legherà al Catanzaro. Cristiano Lucarelli aspetta soltanto che il Catania depositi la risoluzione contrattuale, poi sarà il nuovo allenatore della Ternana (impegno per due stagioni).