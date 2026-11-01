Panchina Udinese: Paolo Zanetti al comando da ieri. I dettagli

01/11/2026 | 18:38:21

Paolo Zanetti in vantaggio per la panchina dell’Udinese, come anticipato ieri, pochi minuti dopo la netta sconfitta interna contro la Roma. Avevamo spiegato che Paolo a Zanetti aveva dato la disponibilità (non da ieri) e che la candidatura di Roberto D’Aversa avrebbe comportato difficoltà logistiche (attualmente l’ex Lecce è all’estero) e di staff. Nel senso che D’Aversa aveva fatto subito richieste chiare e precise. Adesso l’Udinese deve soltanto formalizzare, perfezionando l’esonero di Runjaic (la decisione è stata presa) dopo un disastroso avvio di stagione (dieci partite, sette sconfitte e cinque punti). E per Zanetti l’esordio è previsto per venerdì a Venezia, contro un club che conosce molto bene.

Foto: Instagram Verona