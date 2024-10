Confermata la nostra indiscrezioni di questa mattina: Josep Clotet si avvia a diventare il nuovo allenatore della Triestina.È in città già da ieri, ha assistito alla partita dell’Under21, Adesso si tratta di mettere l’accordo nero su bianco così da iniziare la prima avventura in Serie C dopo le esperienze con Brescia e SPAL.

Foto: Twitter Brescia