Panchina Torino, accordo totale con D’Aversa

23/02/2026 | 10:58:10

Roberto D’Aversa si avvia a diventare il nuovo allenatore del Torino. Scenari chiari fin da ieri pomeriggio, quando Baroni non si è presentato in sala stampa per le consuete interviste dopo la netta sconfitta in casa del Genoa. Ormai era stata presa la decisione di cambiare con Roberto D’Aversa da subito in cima alla lista e all’interno di una selezione già fatta. Accordo fino a giugno, senza opzioni, ma se farà bene ci saranno margini per andare avanti. L’ennesimo ribaltone di Cairo che paga anni di disastri, non ultima la direzione tecnica affidata a Vagnati che ha dato il colpo di grazia alle residue ambizioni del Torino. Ambizioni fondamentalmente mai avute, ben oltre la copertura e il signorsì mediatico che arriva solo da un paio di direzioni. D’Aversa non ha ancora raggiunto Torino, anzi è rientrato in anticipo da Manchester, e lo farà nelle prossime ore per preparare la sfida contro la Lazio, delicatissima per la classifica dei granata.

foto insta d’aversa