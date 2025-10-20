Panchina Spezia: tanto rumore per nulla, problemi con Pagliuca confermati. E D’Angelo…

20/10/2025 | 19:05:11

Tanto rumore per nulla, lo Spezia non cambia allenatore. Come svelato già nel pomeriggio, gli accordi con Guido Pagliuca sono saltati per via di alcune incomprensioni legate anche allo staff, ieri mattina vi avevamo svelato come il tecnico sotto contratto con l’Empoli fosse il primo nome della lista con la disponibilità del club toscano di liberarlo, era andata esattamente così fino a ieri a tarda ora, poi – confermiamo – sono sorti problemi sullo staff e Pagliuca ha preferito tirarsi indietro. A quel punto D’Angelo non ha ricevuto alcuna comunicazione, si è presentato regolarmente all’allenamento e la situazione è diventata surreale. Lo Spezia aveva in lista anche Modesto e Longo ma quasi sicuramente darà una chance all’attuale tecnico reduce da un avvio di stagione disastroso.

FOTO: Sito Empoli