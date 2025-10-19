Panchina Spezia: conferme totali su Pagliuca nome forte

19/10/2025 | 12:29:05

Lo Spezia si prepara a cambiare allenatore e ha ormai fatto una selezione chiara tra i candidati a raccogliere l’eredità di D’Angelo. Il nome forte, ormai non più a sorpresa, è quello di Guido Pagliuca, a conferma di quanto vi abbiano anticipato diverse ore fa. Al punto che lo Spezia sta già lavorando per liberarlo dall’Empoli dopo l’esonero avvenuto pochi giorni fa. La scelta è motivata dal fatto che il club ligure vuole una personalità forte oltre che un allenatore capace tatticamente in modo da uscire rapidamente dalla crisi. Pagliuca è stato e resta il primo nome valutato, a ruota c’è Modesto, più defilati Longo e Martusciello.

Foto: X Empoli