La Spal è in piena crisi, la posizione di Andrea Dossena sempre più in bilico. Il rendimento non depone a suo favore, l’esonero non sarebbe sorprendente. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, ci sono contatti in corso con Vincenzo Torrente, un profilo da considerare in caso di svolta.

Foto: Instagram Spal