Panchina Spagna, Iker Casillas attacca: “Siamo un Paese di burloni”

Luis Enrique tornerà a guidare la nazionale spagnola per l’Europeo del 2020. L’ex allenatore della Roma, a causa della prematura morte della figlia, aveva lasciato la guida della Spagna a Robert Moreno. Quest’ultimo ha rispettato l’impegno portando la squadra alla fase finale della competizione. Quindi, nessun rinnovo di contratto per l’attuale allenatore delle Roja e Iker Casillas, storico portiere della Spagna e del Real Madrid, si è mostrato contrariato per questa decisione. Sul suo profilo Twitter, con una breve frase sarcastica, ha fatto capire la sua posizione scrivendo: “Siamo un Paese di ‘burloni’. Viva la Spagna”.

Somos un país de chirigota…qué viva España! 🇪🇸🇪🇸 — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 18, 2019

Foto: Mirror