Panchina Sampdoria: tutti gli aggiornamenti

20/10/2026 | 22:20:30

Ancora alla ricerca di un allenatore, la Sampdoria ha trascorso l’intera giornata a fare il casting dopo il naufragio della trattativa con Marco Giampaolo. Resistono i due nomi anticipati il 9 ottobre, quelli di Luca D’Angelo e Michele Mignani. Secondo quanto raccontato da Luca Cilli, sono stati fatte alcune valutazioni anche su Fabio Caserta e Giuseppe Iachini in attesa di una decisione definitiva. E comunque tardiva rispetto all’esonero di Corradi avvenuto nella giornata di ieri, all’interno di una situazione molto delicata per l’ennesimo avvio di stagione al di sotto delle aspettative.

foto insta mignani