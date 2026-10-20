Panchina Samp, tornano attuali gli scenari di 10 giorni fa. I dettagli

20/10/2026 | 11:10:28

Su Marco Giampaolo abbiamo anticipato sia la frenata che la definitiva rottura. Ulteriore conferma che la Sampdoria è davvero un mistero buffo, ben lontana dalla gloria che fu. Adesso, esonerato Corradi, il club blucerchiato è tornato sugli scenari svelati il 9 ottobre scorso che conducono sia a Michele Magnani che a Luca D’Angelo, non escludiamo un altro candidato e aspettiamo la scelta definitiva: la vicenda Giampaolo e i precedenti errori (un mercato improvvisato) dimostrano – più che altro confermano – come il club abbia idee poche e confuse. Sia Mignani che D’Angelo hanno dato totale disponibilità.

Foto: sito Spezia Calcio