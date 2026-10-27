Panchina Salernitana, conferme su Toscano. Le alternative

27/10/2026 | 11:04:40

La sconfitta in casa del Picerno costerà il posto a Serse Cosmi, come raccontato nella serata di ieri. Non è una notizia, è già stato tanto che Cosmi sia arrivato al posticipo. Non è l’unico colpevole, ma paga lui per un rendimento pessimo, aspettiamo gli aspetti formali burocratici. La Salernitana è da giorni alla ricerca di un sostituto, i contatti con Domenico Toscano (già svelati il 19 ottobre) sono stati avviati da tempo. L’ex Reggina è la prima scelta, ma bisogna trovare un’intesa su durata e ingaggio, passaggio indispensabile per la definitiva svolta. In giornata ne sapremo di più, abbiamo già parlato di Prosperi che va tenuto in lista come alternativa (non l’unico nome), qualcuno ha riproposto Pasquale Marino tra gli altri, ma la Salernitana si è concentrata su Toscano, il tecnico che in Serie C ha spesso vinto. E lavora per l’intesa, tenendo conto che tutte le altre sono alternative.

Foto: x Salernitana