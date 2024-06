La Reggiana deve scegliere il nuovo allenatore dopo l’addio imminente di Nesta che andrà al Monza. Secondo quando riportato da diverse fonti emiliane nella giornata di oggi, dopo i sondaggi per Caserta sta avanzando la candidatura di Aquilani che era stato un lizza per la Fiorentina. Non siamo ancora agli accordi, ma la trattativa è in corso.

