Panchina Pisa: incontro Knaster-Pippo Inzaghi a Forte dei Marmi

Pippo Inzaghi è stato in corsa anche per la panchina del Palermo, dove hanno scelto Dionisi, ma è un candidato per il Pisa. Secondo quanto riportato da il Quotidiano Sportivo c’è stato un incontro tra il patron Knaster e l’allenatore a Forte dei Marmi per trovare un’intesa in vista della prossima stagione. Pippo Inzaghi è in questo momento il candidato più autorevole, in attesa di una decisione definitiva, secondo quanto pubblicato in mattinata.

Foto: sito ufficiale Venezia