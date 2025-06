Panchina Pisa: Gilardino al traguardo (otto giorni dopo…)

17/06/2025 | 23:40:55

Alberto Gilardino si appresta a diventare il nuovo allenatore del Pisa. Era la mattina del 9 giugno quando vi abbiamo raccontato che Gila era in pole per la panchina del Pisa. E ormai siamo in dirittura dopo un paio di incontri e confronti continui. Adesso Gilardino si libererà dal Genoa e firmerà per almeno due stagioni con il suo nuovo club.

Foto: Instagram Gilardino