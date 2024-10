Anche il Perugia cambia allenatore: fatale per Alessandro Formisano la sconfitta casalinga contro il Milan Futuro. Secondo quanto riportato da diversi siti di Perugia già un paio di ore fa, il club ha deciso di affidarsi a Lamberto Zauli che in passato ha guidato Juventus Under 23 e Crotone. Per Zauli esordio già mercoledì nel turno infrasettimanale che vedrà il Perugia impegnato in casa della Torres.