Panchina Parma: Gilardino, un uomo solo al comando (da ieri). Le ultime

28/09/2026 | 09:36:18

Alberto Gilardino è un uomo solo (da ieri) al comando per la panchina del Parma. Come anticipato, i contatti diretti hanno portato a una selezione rispetto ai tanti nomi fatti, alcuni mai contattati. In giornata è prevista la risoluzione del contratto con il Pisa, in modo da permettere a Gilardino di mettersi in viaggio per Parma, una città che conosce bene e che adesso lo vedrà in azione da allenatore. Il Parma si lascia così alle spalle un interregno Cuesta molto controverso e ricco di contraddizioni.

Foto: Instagram Pisa