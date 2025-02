Panchina Parma: Christian Chivu sempre più vicino, non è più una sorpresa

La panchina del Parma sta per cambiare padrone dopo l’esonero di Fabio Pecchia. E la sorpresa che vi abbiamo raccontato in esclusiva con un tweet delle 15,37 (unico nome fatto) non è più tale: Christian Chivu è sempre più vicino, ultimi dettagli per arrivare alla fumata bianca . Il 44enne romeno torna dunque in pista dopo uno straordinario ciclo con le giovanili dell’Inter che si era chiuso nella scorsa primavera. Un ciclo pieno di successi e di trofei in bacheca che ebbe inizio con l’Under 14 nerazzurra e che poi ebbe i momenti di maggiore soddisfazione con l’Under 19, compreso uno scudetto vinto con Fabbian e Casadei in squadra. Proprio le predisposizione a lavorare proficuamente con i giovani, marchio di fabbrica del club emiliano, ha convinto il Parma ad affidargli la panchina nella speranza di poter cancellare presto un periodo molto negativo in modo da poter tagliare il traguardo salvezza. Adesso aspettiamo che si arrivi agli accordi completi, manca poco.

#Parma, tra i profili contattati anche quello di #Chivu. Non è l’unico — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) February 17, 2025