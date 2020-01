Panchina oppure no, il nuovo Milan si aggrappa a Ibra

È il giorno di Zlatan Ibrahimovic. Titolare oppure no contro la Samp? Possibile che parta dalla panchina e che venga lanciato nella mischia strada facendo. Possibile ma aspettiamo. Ciò che più conta è che il Milan riabbraccerà Ibra e si aggrapperà a lui. La classica scossa, fondamentale dopo un periodo pessimo di risultati, compresa la figuraccia prima di Natale in casa dell’Atalanta. Ripristinare un minimo di dignità e svegliare il senso di appartenenza senza timori e tunnel infiniti. Ibra è l’uomo giusto, anche a 38 anni. E poco importa, ormai, che la società avesse deciso di fare altri investimenti e di non aprire agli ultratrentenni. Ibra è l’eccezione, ecco il suo giorno.

Foto: Milan Instagram