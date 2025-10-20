Panchina Nottingham, in chiusura l’accordo con Dyche

Sono state giornate movimentate in casa Nottingham Forest dopo l’esonero di Ange Postecoglou. Il club inglese avrebbe finalmente scelto il suo sostituto: si tratta del tecnico cinquantaquattrenne Sean Dyche. L’allenatore inglese può vantare una grande esperienza nel calcio britannico, avendo trascorso l’intera carriera sia da calciatore che da allenatore in Inghilterra.

Come tecnico, ha iniziato nelle giovanili del Watford, per poi approdare alla prima squadra. Successivamente è passato al Burnley, dove ha sostituito Eddie Howe e guidato la squadra dal 2012 al 2022. La sua ultima esperienza è stata sulla panchina dell’Everton, iniziata nel 2023 e conclusasi nel gennaio 2025.

Quella di Roberto Mancini è stata quindi un’idea che non ha portato ad alcun tipo di accordo.

