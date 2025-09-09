Panchina Nottingham: a un passo l’accordo con Postecoglou

09/09/2025 | 10:25:04

Il Nottingham Forest riparte da Ange Postecoglou dopo la fine del rapporto, ormai deteriorato da tempo, con Nuno Espirito Santo. Secondo quando riportato da The Athletic l’accordo sarà formalizzato entro le prossime 24 e l’esordio di Postecoglou avverrà sabato prossimo contro l’Arsenal. Una nuova possibilità per il tecnico che non era stato confermato dal Tottenham malgrado il trionfo in Europa League.

Foto: X Tottenham