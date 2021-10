Paulo Fonseca è il favorito per diventare il successore di Steve Bruce sulla panchina del Newcastle già da diversi giorni, al netto di suggestioni diverse.

Le fonti inglesi parlano di un contratto triennale pronto per il tecnico lusitano. La situazione è in evoluzione, e la svolta potrebbe arrivare anche dopo la prossima partita dei Magpies, in programma alle 16 di sabato a Selhurst Park contro il Crystal Palace.

Foto: Twitter Roma