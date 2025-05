Panchina Modena, in lizza c’è anche Ignazio Abate

22/05/2025 | 12:30:33

Il Modena sta pensando alla programmazione della prossima stagione, il primo passaggio sarà ovviamente legato al nuovo allenatore. Secondo quanto riportato in esclusiva da Gianluigi Longari, un profilo tenuto in considerazione è quello di Ignazio Abate, ex tecnico della Primavera del Milan. Abate è reduce da una stagione a Terni condotta sempre nelle zone altissime delle classifiche, ma che poi ha portato all’esonero con la nomina di Fabio Liverani.