Panchina Milan tra fantasia e confusione: Fonseca sempre caldo e Mendes per ora in stand-by

Paulo Fonseca era stato dato a un passo dall’Olympique Marsiglia, circa una settimana fa, quando invece c’era poco o nulla di concreto. Per fortuna ci ha pensato lui, nello scorso weekend, a spegnere qualsiasi voce: sarebbe stato impossibile prendere una decisione o farla trapelare con il Lille ancora impegnato a centrare una qualificazione Champions, una questione di logica. Fonseca piace all’OM, scopriamo l’acqua calda, esattamente come piace al Milan che aveva già recuperato posizioni come avevamo raccontato. Tutto questo perché, dopo la vicenda Lopetegui, il club rossonero si è messo in un vicolo cieco. Ha memorizzato il pressing di Mendes per Conceicao, ottimo allenatore, ma bisognerà vedere quanto e se si vorrà legare a un agente potentissimo. Noi la pensiamo diversamente: quando pensi che sia un ottimo allenatore lo pensi a prescindere. La scorsa settimana era stato accostato (non da noi, abbiamo citato le fonti) Gallardo al Milan: buonissimo interprete anche lui, ma con una mentalità che per la Serie A dovrebbe passare attraverso un periodo non semplice di ambientamento. Il famoso van Bommel gradito a Ibrahimovic è rimasto fin qui in un imbuto. Tra le fantasie c’e sempre Thiago Motta che non è una pista praticabile. Ma la domanda è un’altra: per qualche motivo il Milan ha deciso di non prendere un allenatore italiano? Noi, sinceramente, non abbiamo una risposta. Intanto, Fonseca si gioca la stagione e poi decide: anche il Milan lo aspetta…

Foto: Twitter Lille