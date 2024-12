Tra poco meno di un’ora il Milan scenderà in campo contro la Roma. E Paulo Fonseca si gioca anche il suo futuro. Stando quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, dopo le valutazioni estive, per la panchina del Milan. torna l’idea Sergio Conceicao. Il portoghese è un’alternativa concreta se i risultati dei rossoneri a partire da stasera non fossero soddisfacenti.

Foto: Twitter Porto