Panchina Milan: Amorim sempre più spedito, mantiene la pole
14/06/2026 | 23:59:35
Siamo a metà giugno, aspettiamo gli annunci dal Milan in modo da cancellare un ritardo ormai insopportabile. Possiamo dire che Ruben Amorim viaggia sempre più spedito verso la panchina rossonera, confermando le indiscrezioni determinanti di ieri pomeriggio provenienti dal Portogallo. Le prossime ore saranno quelle giuste per definire i dettagli sulla base di un biennale da 3,5-4 milioni a stagione più bonus con possibile opzione per una terza stagione.
Foto: Instagram Manchester United