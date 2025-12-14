Panchina Mantova: sempre più Modesto in pole. Gli scenari

14/12/2025 | 20:11:37

Il Mantova ha ormai deciso per la svolta in panchina. Confermata la nostra esclusiva del pomeriggio sia sulla posizione sempre più in bilico di Davide Possanzini che su un solo candidato (Francesco Modesto) per la sostituzione. Ormai il club ha deciso di rendere operativo il ribaltone e entro la giornata di domani tutto sarà definito. Per Modesto, che recentemente era stato sondato anche dallo Spezia, pronto un contratto fino al prossimo giugno con opzione di rinnovo in caso di salvezza del Mantova.

Foto: Instagram LR Vicenza

