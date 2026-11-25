Panchina Foggia: Emanuele Troise per la risalita

25/11/2026 | 17:25:58

Il Foggia vive un momento di crisi e si affida ad Emanuele Troise dopo l’esonero di Auteri. Scelta fatta dopo le voci infondate che vedevano Bertotto in pole, la società rossonera ha voluto lavorare con calma e ha scelto l’ex Lumezzane all’interno di una totale rivisitazione. A pagare è stato anche il ds Casella con Pastore nominato per programmare il mercato di gennaio. E con la speranza di avviare presto la risalita, tra 48 ore l’esordio di Troisi in casa contro la Casertana.

Foto: Instagram Lumezzane