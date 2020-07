Panchina Fiorentina: da “è fatta per De Rossi” alle ultime evoluzioni

Ci avevano raccontato che Daniele De Rossi sarebbe stato, cento per cento, l’allenatore della Fiorentina. Ci hanno poi spiegato che, in assenza di patentino e/o di deroga, sarebbe stato difficile. Nel frattempo Commisso l’ha bollato come fake news e noi ci chiediamo: ma non si poteva dire che De Rossi sarebbe stato un profilo gradito alla Fiorentina senza aggiungere certezze che assolutamente non c’erano? Evidentemente non si poteva, ma poi abbiamo capito che era una burla. Una burla perché non ha senso parlare del patentino ora, bisognava farlo prima. De Rossi è stato cercato anche da Cagliari e Samp, avrebbe scelto la Fiorentina in condizione di una normalità che non c’è. E quella bomba, venduta come tale, si sta rilevando una burla (appunto), vedremo il resto. Intanto, Iachini sta dando il massimo per strappare la conferma. Juric non era un affare fatto, neanche Emery, si sono entrambi accasati, noi ci abbiamo sempre creduto poco. Spalletti è un sogno molto complicato, teniamo Giampaolo (come anticipato) e Di Francesco più defilato. Piace Liverani, ma il Cagliari sta spingendo. De Rossi no, non era fatta e non era una scelta sicura…

FOTO: Twitter Fiorentina