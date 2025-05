Panchina Empoli: crescono le quotazioni di Pagliuca. E conferme su Pippo Inzaghi

30/05/2025 | 10:40:56

L’Empoli ha comunicato nei giorni scorsi a Roberto D’Aversa che il matrimonio finisce qui, malgrado un contratto in scadenza tra poco più di un anno. Dopo la retrocessione, il club vuole ripartire da una nuova guida tecnica: in netta crescita le quotazioni di Guido Pagliuca sul punto di lasciare la Juve Stabia dopo un ottimo lavoro. Conferme sul probabile addio di Pippo Inzaghi, dopo quanto vi avevamo anticipato diversi giorni fa, compresa l’irruzione del Palermo che vuole partire da lui per un nuovo ciclo.

