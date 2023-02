Panchina d’Oro, tutti i premiati: Pecchia vince per la Serie B, Baldini per la Serie C. Premio speciale per Scaloni

Stefano Pioli ha vinto la Panchina d’Oro 2021-22.

Questi tutti i premiati per l’edizione di quest’anno del premio:

Panchina d’Oro per la Serie A: Vince con 33 voti su 46 Stefano Pioli, secondo Davide Nicola 4 voti, terzo Luciano Spalletti 3 voti

Panchina d’Argento per la Serie B 1° posto per Fabio Pecchia della Cremonese con 16 voti, 2° posto per Marco Baroni del Lecce, 3° posto Luca D’Angelo del Pisa.

Panchina d’Oro per la Serie C : 1° posto per Silvio Baldini del Palermo con 21 voti, 2° posto per Ivan Javorcic del Sudtirol con 20 voti, 3° posto con 13 voti per Michele Mignani del Bari, 4° posto con 12 voti Attilio Tesser del Modena.

Premio Speciale Mino Favini Hanno votato online i responsabili dei settori giovanili italiani: terzo posto per Vincenzo Vergine della Roma, secondo Roberto Samaden dell’Inter, primo Francesco Palmieri del Sassuolo con 6 voti.

Panchina d’Oro del Calcio Femminile: Josef Montemurro della Juventus.

Panchina d’Argento del Calcio Femminile: Sebastian de La Fuente di Como.

Panchine d’Oro per Serie A Calcio a 5 – Terza Panchina d’Oro per il Calcio a 5 maschile a Fulvio Colini di Pesaro.

Iniziano le Premiazioni – Premiato Lionel Scaloni Panchina speciale per il ct dell’Argentina, Lionel Scaloni. Premiato dal ct Roberto Mancini, da Demetrio Albertini e da Renzo Ulivieri.

Foto: twitter Juve