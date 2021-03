Panchina d’Oro, Gasperini centra il bis. Premiati anche Pippo Inzaghi e Alvini

Ancora Gian Piero Gasperini, è lui il vincitore della Panchina d’Oro per il secondo anno consecutivo dopo quello ricevuto lo scorso anno. L’allenatore dell’Atalanta batte gli avversari in lizza Stefano Pioli del Milan, Simone Inzaghi della Lazio e Antonio Conte in testa al campionato con la sua Inter.

Nell’albo d’oro ancora regge il primato di Allegri con quattro Panchine d’Oro, Gasperini raggiunge Lippi, Prandelli, Zaccheroni e Ancelotti, mentre a tre trofei c’è Capello. Il tecnico dei bergamaschi ha ricevuto il premio al “Bortolotti” di Zingonia, quartier generale dell’Atalanta.

Per la Serie B è stato premiato Pippo Inzaghi del Benevento, mentre per la Serie C Massimiliano Alvini della Reggiana dopo le rispettive promozioni centrate.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta