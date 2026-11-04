Panchina d’Oro, appuntamento il 16 novembre a Coverciano: torna la festa degli allenatori italiani

04/11/2026 | 12:23:55

La panchina d’Oro il premio come miglior allenatore della stagione, che l’anno scorso fu vinta da Antonio Conte, torna lunedì 16 novembre lo comunica la FIGC attraverso il suo sito: “Si terrà lunedì 16 novembre a Coverciano la trentacinquesima edizione della Panchina d’oro, l’evento a cura del Settore Tecnico federale che celebra un’eccellenza del calcio italiano come i nostri allenatori”.

“La Panchina d’oro – sottolinea il presidente del Settore Tecnico, Mario Beretta è per i tecnici la giornata più importante dell’anno, perché oltre alla formazione e alle premiazioni racchiude una delle essenze della nostra Scuola Allenatori, ovvero il ritrovarsi e il confrontarsi: la condivisione è un aspetto fondamentale di questo lavoro e il poterlo fare insieme a tutti i colleghi e le colleghe, dalla Serie A alla Serie C maschile e di Serie A e Serie B femminile, amplifica l’elemento positivo della partecipazione”.

Foto: instagram Conte