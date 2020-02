Panchina d’Oro a Gasperini: “Orgoglioso di questo premio”. Mihajlovic secondo e Allegri terzo

Pochi istanti fa è stata assegnata la Panchina d’Oro per la Serie A 2018-2019. A vincerla è Gasperini: 49 votanti, 22 per Gasperini, 13 per Mihajlovic, terzo Allegri a 6. Queste le dichiarazioni del tecnico dell’Atalanta: “E’ un orgoglio, un premio così prestigioso non posso non condividerlo con staff e giocatori, col Presidente Percassi. E’ frutto del lavoro di tutta Bergamo. E’ un premio che va condiviso con tutti. Voglio fare una dedica agli allenatori: è una professione difficile, ci sono tensioni, dormiamo poco la domenica sia quando perdiamo che quando vinciamo. Però siamo privilegiati e queste sono grandi soddisfazioni”.

Foto: Atalanta Twitter