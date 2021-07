Il Cosenza ha scelto: Marco Zaffaroni per la panchina. Un solo e unico nome, non ci sono alternative, hanno accostato altri candidati senza un motivo valido. Meglio ancora: un motivo potrebbe esserci soltanto se accadesse qualcosa che oggi non è possibile pronosticare. Ecco perché aspettiamo i passaggi burocratici che possano permettere a Zaffaroni di liberarsi dal Chievo per andare al Cosenza.

Foto: Twitter Cosenza