Panchina Cittadella, annuncio in arrivo: Dal Canto mantiene il vantaggio

Un esonero storico, quello di Edoardo Gorini: il Cittadella aveva sempre dato fiducia a un allenatore, anche nei momenti di difficoltà. Ma la situazione è delicata, così il dg Marchetti ha deciso per la svolta e ha ormai scelto il sostituto: si tratta di Alessandro Dal Canto, in vantaggio già da ieri e che ha battuto la concorrenza di Zaffaroni e Venturato. In arrivo l’annuncio, l’ultima esperienza di Dal Canto è stata con la Carrarese in Serie C.

Foto: twitter Cittadella