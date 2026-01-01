Panchina Chelsea: Rosenior favorito per il dopo Maresca. Idea Farioli

01/01/2026 | 17:26:17

Secondo quanto filtra da Sky Sport UK , il favorito n°1 per la panchina del Chelsea dopo la separazione con Maresca parrebbe essere Liam Rosenior, 41enne allenatore inglese dello Strasburgo, club gestito dalla medesima proprietà del Chelsea e molto apprezzato per il lavoro che sta svolgendo col club transalpino. Secondo quanto ricostruito dal Telegraph però nella lista dei papabili ci sarebbe anche Francesco Farioli, sotto contratto con il Porto con il quale sta facendo molto bene. Lavori in corso, le prossime ore saranno molto importanti e sarà presa una decisione definitiva sulla panchina del Chelsea.

Foto: Instagram Chelsea