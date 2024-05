Panchina Chelsea, in pole c’è McKenna

Dopo l’addio con Mauricio Pochettino, il Chelsea ha individuato in Kieran McKenna dell’Ipswich uno dei principali candidati per la panchina del prossimo anno. A 38 anni McKenna ha fatto un capolavoro con l’Ipswich, portandolo dalla Ligue One alla Premier League, finendo nel mirino dei Blues. Ma non solo: il manager è nel mirino anche del Manchester United e del Brighton. Il Chelsea, però, è in prima fila. A scriverlo è il Guardian, secondo cui alcuni dirigenti dei Blues si sarebbero già informati con l’entourage di McKenna

Foto: Ipswich Instagram